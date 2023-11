„Copiii își scriu numele pe corp pentru a putea fi identificați”. Premierul palestinian, în lacrimi în timpul unei conferințe

Premierul Shtayyeh s-a chinuit să vorbească în timpul reuniunii de luni a Autorității Palestiniene, în timp ce descria cum copiii își scriu numele pe corp pentru ca trupurile lor să poată fi identificate, scrie Sky News.

Premierul a plâns în timp ce povestea cum o mamă a trei copii îngropați sub dărâmături le spunea: „Lăsați-mă să vă văd, chiar și în vis”.

Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh broke down in tears during the opening session of the Palestinian Authority’s cabinet meeting in the occupied West Bank city of Ramallah on November 6 as he spoke about the children killed by Israeli air strikes in Palestine’s Gaza pic.twitter.com/uDdao2dc0s