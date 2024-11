Un executor judecătoresc din București a fost ademenit și sechestrat în casa unei dame de companie. Ce a urmat

Întâmplare terifiantă în Capitală! Un executor judecătoresc susține că a fost sechestrat o noapte în locuința unei femei pe care o cunoscuse de un an.

Amenințat cu arma, ar fi fost obligat să transfere o sumă mare de bani iubitului acesteia. Joi, femeia, partenerul ei și trei complici au fost ridicați de poliție și duși la audieri.

Executorul judecătoresc declară că ar fi fost sechestrat vinerea trecută în apartamentul din cartierul Ferentari în care obișnuia să o întâlnească pe femeie. Ar fi cunoscut-o acum un an, iar bărbatul îi făcea confidențe. Deși între ei ar fi fost doar o relație de prietenie, nu una amoroasă, el obișnuia să îi dea bani – 60.000 de euro în total. Bani pe care femeia i-ar fi cerut sub diferite pretexte, inclusiv că are nevoie pentru copilul ei. Acum câteva zile, executorul a decis să pună punct relației, iar asta l-a costat foarte scump.

Comisar-șef de poliție Savu Marius, șeful Poliției Sectorului 5: „În apartament au intrat patru bărbați necunoscuți care, prin întrebuințarea de amenințări și agresiuni fizice, ar fi constrâns persoana vătămată să efectueze două tranzacții bancare în valoare de 40.700 de lei. Cei patru autori, pentru comiterea faptei, ar fi folosit un pistol și un obiect tăietor-înțepător, context în care persoana vătămată ar fi fost lipsită de libertate, nepermițându-i-se să părăsească adresa în cauză.”

Executorul ar fi reușit să scape abia sâmbătă dimineața, când s-a dus la poliție.

Inspector principal de poliție Stan Marian, șeful Serviciului Investigații Criminale Sector 5: „După ce au comis fapta, au continuat și a doua zi să amenințe persoana vătămată, să mai obțină și alte sume de bani, amenințându-l că îi vor spune soției toată povestea care a fost între el și concubina lui.”

După ce au strâns suficiente dovezi împotriva fiecăruia dintre protagoniști, ofițerii Serviciului de Investigații Criminale s-au înarmat cu mandate de percheziție și au descins în casele celor cinci suspecți, inclusiv în locuința damei de companie care ar fi ticluit planul diabolic, și i-au ridicat pentru interogatorii.

Cei cinci suspecți sunt vizați de acuzații de lipsire ilegală de libertate, șantaj, tâlhărie, amenințare și influențarea declarațiilor.

