„Armistițiul de Crăciun” între Ucraina și Rusia a fost respins. Orban a eșuat să obțină pacea în fața lui Putin

Așadar, Viktor Orban a răspuns reacției tăioase a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la conversația sa cu liderul rus Vladimir Putin prin exprimarea propriilor sale „inițiative de pace”, care ar fi fost respinse de președintele ucrainean.

Orban a susținut că, la finalul președinției ungare a Consiliului UE, Budapesta a făcut noi eforturi pentru a „obține pacea” în Ucraina.

„Am propus o încetare a focului de Crăciun și un schimb de prizonieri pe scară largă. Este trist că președintele Zelenski a respins în mod clar și a exclus acest lucru astăzi. Am făcut ceea ce am putut!”, a anunțat premierul maghiar pe rețeaua social media X, potrivit Ukrainska Pravda.

At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc