„Armata israeliană a abuzat grav civili”. Zeci de bărbaţi îmbrăcaţi doar în lenjerie intimă, reținuți de IDF în Gaza | VIDEO

Mai mulți bărbați au fost obligaţi de forțele israeliene să se dezbrace, să îngenuncheze pe stradă, să stea legaţi la ochi şi să se urce în remorca unui vehicul militar, conform unui videoclip devenit viral.

Circumstanţele şi datele exacte ale reţinerii sunt neclare, dar identităţile unora dintre deţinuţi au fost confirmate de colegi sau membri de familie.

Cel puţin unii dintre bărbaţi sunt civili fără afiliere cunoscută la grupuri militante, potrivit unei conversaţii avute de CNN cu una dintre rudele lor şi a unei declaraţii a unuia dintre angajatorii lor, o reţea de ştiri, notează News.ro.

Footage circulated by Israeli media shows Israel’s military kidnapping Palestinians from Gaza and stripping them naked. pic.twitter.com/1oQn2g1qBj