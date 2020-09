Vor fi atât de multe uragane în 2020, încât meteorologii vor epuiza alfabetul. Cum sunt alese numele furtunilor

În acest an, sezonul uraganelor din Oceanul Atlantic va fi atât de aglomerat încât meteorologii vor epuiza toate numele pe care le utilizează de obicei pentru desemnarea furtunilor.

Pentru a doua oară în istorie, Organizaţia Meteorologică Mondială (WMO) va utiliza şi litere din alfabetul grecesc.

Primul de pe lista de 21 de nume pregătită pentru sezonul de uragane 2020, care se încheie pe 30 noiembrie, a fost "Arthur".

Uraganele Paulette şi Sally precum şi furtunile tropicale Teddy şi Vicky sunt încă active, iar un front de presiune joasă din Vestul Africii ar putea să evolueze într-un ciclon care va fi botezat Wilfred.

"După ce vom epuiza ultimul nume de pe listă, care este Wilfred, atunci vom fi nevoiţi să trecem la alfabetul grecesc şi veţi vedea nume precum Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, etc.", a declarat Clare Nullis, purtător de cuvânt al Organizaţiei Meteorologice Mondiale.

U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration prognozează un număr record de 25 de furtuni pentru sezonul din acest an.

Luni erau emise avertismente pentru cinci cicloane în Atlantic, o situaţie care nu s-a mai repetat decât o singură dată în istorie.

WMO, bombardat cu solicitări de înlocuire a numelor uraganelor

Începând din 1953, pentru uşurinţa comunicării cu marinarii şi publicul, este folosită o listă cu 21 nume potenţiale în ordine alfabetică pentru desemnarea uraganelor.

Iniţial toate numele de pe această listă erau nume de femei, dar acum WMO alternează numele de femei cu cele de bărbaţi.

Lista este compusă din 21 şi nu din 26 de nume pentru că nu există nume pentru unele litere din alfabet astfel că nu există furtuni care să utilizeze literele "Q", "U", "X", "Y" sau "Z".

Meteorologii rotesc listele odată la şase ani, ceea ce înseamnă că numele din anul 2019 vor mai fi utilizate din nou abia în 2025.

Ultima dată când a fost nevoie să se recurgă la litere din alfabetul grecesc a fost în sezonul din 2005, care a inclus şi uraganul Katrina.

Uneori un nume de uragan este "scos" de pe listă dacă a fost vorba de un uragan care a provocat distrugeri foarte mari, cum a fost cazul cu uraganul Mitch care a devastat Honduras în 1998.

Clare Nullis a dezvăluit că în aceste cazuri WMO este bombardat cu solicitări de înlocuire.

"Fie oamenii sunt revoltaţi că o furtună are acelaşi nume cu al lor fie ne cer să îi dăm numele soţului sau soţiei lor", a spus purtătorul de cuvânt al Organizaţiei Meteorologice Mondiale.