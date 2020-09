VIDEO. Uraganul Sally a ajuns la categoria a doua şi se apropie de coastele americane

Însoţit de vânt cu viteze de până la 155 km/h şi ploi torenţiale, uraganul Sally ar putea atinge marţi zona de uscat, a avertizat Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) al SUA.

Intensitatea uraganului ar putea creşte luni noaptea şi marţi dimineaţa, devenind ''un uragan periculos pe măsură ce se deplasează spre coastă'', potrivit NHC.

Aflat la o distanţă de circa 170 km est de gura de vărsare a fluviului Mississippi, Sally riscă să provoace creşteri periculoase ale apelor din statul Louisiana până în statul Alabama.

Oraşul New Orleans, devastat în urmă cu cincisprezece ani de uraganul Katrina, se numără printre zonele cu risc ridicat.

''Vremea rea nu trebuie tratată cu lejeritate", a avertizat Kay Ivey, guvernator în Alabama, după ce a declarat stare de urgenţă în statul său, vecin cu Florida.

''Ne rugăm ca Sally să nu producă pagube, dar trebuie să fim pregătiţi'', a insistat ea, îndemnând locuitorii din acest stat să fie extrem de atenţi.

Potrivit NHC, fenomenul meteorologic ar putea creşte în intensitate până la nivel de uragan de categoria a 3-a pe scara Saffir-Simpson prevăzută cu cinci trepte, relatează Reuters.

Mississippi şi Louisiana au solicitat evacuarea zonelor joase, iar preşedintele Donald Trump a emis un ordin în caz de situaţii de urgenţă pentru a permite suplimentarea eforturilor de intervenţie la dezastre în ambele state.

Alabama a închis plajele de pe teritoriul statului şi a recomandat evacuarea locuitorilor din zonele joase. Porturile, şcolile şi sediile comerciale situate pe coastă au fost închise.

Companiile energetice au suspendat activitatea rafinăriilor din zonă şi şi-au retras angajaţii de pe platformele din larg.

Potrivit prognozelor, uraganul ar putea aduce cantităţi de precipitaţii de 20 - 40 cm pe coastă, izolat 60 cm, existând riscul producerii inundaţiilor.

Sally este a 18-a furtună importantă formată în acest an în Atlantic şi va fi a opta furtună tropicală sau de intensitatea unui uragan care loveşte SUA - ceva ''foarte rar, dacă nu chiar un record'', după cum a declarat Dan Kottlowski, meteorolog la AccuWeather, citat de Reuters.

Hurricane Sally is expected to make landfall on Tuesday morning. Forecasters say it is likely to hit a stretch of the Gulf Coast from west of New Orleans to Alabama with a potentially lethal storm surge, powerful winds and flash flooding. https://t.co/dJUvGs1LiT pic.twitter.com/HFqVK2OUBS