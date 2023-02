Voluntarii își riscă viața ca să scoată din ruine animalele blocate după cutremurul din Turcia. Imagini emoționante

Sute de câini, pisici și alte animale de companie au fost recuperate până acum și duse în adăposturi.

În mule cazuri, aceste animăluțe au rămas singure pe lume în urma cutremurelor din Turcia și Siria. Iar membrii ai unor organizații pentru protecția animalelor din întreaga lume își riscă viața intrând în clădirile șubrede. Fac tot posibilul pentru a recupera cât mai multe dintre animalele blocate printre ruine, pe care le duc apoi în adăposturi.

„Astăzi am reușit să salvăm toate aceste păsări. Au fost scoase dintr-un magazin de animale de companie, aflat la subsolul unei clădiri care este pe cale să se prăbușească" spune un voluntar

Însă, de multe ori, autoritățile nu-i lasă pe salvatori să intre în clădirile afectate, în condițiile în care riscurile de prăbușire sunt prea mari. Dar, în unele cazuri, militarii care păzesc aceste clădiri nu pot rămâne indiferenți și le dau chiar ei o mână de ajutor salvatorilor.

Salvator: „Tocmai am găsit acest câine într-o clădire abandonată. Se pare că are un picior rupt, așa că îl vom duce la veterinar să ne asigurăm că primește îngrijirea de care are nevoie. După aceea va fi dat spre adopție."

Autoritățile turce spun că aproximativ 173.000 de clădiri, cu peste 530.000 de apartamente, fie s-au prăbușit, fie au fost grav avariate în urma cutremurului din 6 februarie și a replicilor puternice care au urmat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 27-02-2023 08:42