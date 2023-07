Vladimir Putin se duce în China. Anunț oficial al Kremlinului

Anunţul a fost făcut miercuri de un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în a doua zi a summitului NATO de la Vilnius, în Lituania, relatează CNN. Data acestei vizite urmează să fie stabilită, anunţă Peskov, potrivit News.

Pe agenda reuniunii se află cooperarea comercială şi economică, dar şi probleme la nivel global, anunţă el.

Potrivit Beijingului, vizita lui Putin în China ar urma să aibă loc în octombrie.

Xi Jinping said he expects Putin to visit China in October 2023. It is noteworthy that it was decided to announce a possible visit today, when all NATO members gathered in Lithuania and talked about how dangerous the alliance between Russia and China is for Europe. It seems… pic.twitter.com/hsdD7PCINs