Viitoarea generație de mafioți italieni îi înfurie pe șefii mafiei cu filmulețe pe TikTok. Ce postează tinerii gangsteri

Gangsterii din Napoli folosesc platforma de socializare pentru a posta videoclipuri care îi arată conducând mașini scumpe, petrecând în cluburi populare și bând din sticle de șampanie.

Crescenzo Marino, fiul unui șef din Camorra, cea mai veche și mai mare organizație criminală din Italia, are peste 43.000 de urmăritori și aproape 900.000 de aprecieri, potrivit Daily Mail.

Ce postează Crescenzo Marino pe TikTok

Contul său de TikTok include clipuri cu el purtând îmbrăcăminte și ceasuri de designer scumpe, plimbându-se prin Paris cu un Ferrari, jucându-se cu pitbuli și întâlnind rapperi cunoscuți.

Clanurile Camorra folosesc platforma de socializare și pentru a face publice vendete și a face alianțe.

În urma uciderii unui bărbat care avea legături cu clanul Carillo-Perfetto, un mesaj pe TikTok a avertizat poliția: „Vă acordăm o săptămână să-i arestați sau abate iadul asupra lor”.

„Camorra are cei mai tineri membri ai mafiilor din Italia și iubesc TikTok”

Marcello Ravveduto, profesor de istorie modernă la Universitatea din Salerno și expert în comunicarea mafiei, a declarat pentru The Times: „Pentru prima dată, acești gangsteri au găsit o modalitate directă de a vorbi despre viețile lor. Camorra are cei mai tineri membri ai mafiilor din Italia și iubesc TikTok pentru că este atât de rapid și are mai puține reguli decât alte platforme. Este nevoie acum de o mai bună muncă în echipă între poliție și TikTok pentru a supraveghea mai bine acești oameni”.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , , , , Dată publicare: 23-07-2022 15:32