Proceduri draconice pentru sportivii și jurnaliștii care vor participa la Jocurile Olimpice de la Beijing

Getty

Mai sunt patru zile până când în Beijing vor începe Jocurile Olimpice de Iarnă, dar creşterea cazurilor de COVID-19 ar putea umbri startul competiţiei.

În ciuda regulilor stricte menite să menţină politica "zero COVID", în ultimele 24 de ore, în rândul personalului olimpic au fost semnalate 37 de infectări. Pe toată perioada evenimentului, autorităţile au impus proceduri draconice, la care vor fi supuşi atât sportivii, cât şi jurnaliştii.

Selina Wang este unul dintre jurnaliștii acreditați pentru competiţia de la Beijing. Pregătirea pentru marele eveniment a început în urmă cu câteva săptămâni bune.

Selina Wang, corespondent CNN la JO: „Mă aflu în Tokyo. În momentul în care vă vorbesc, mai sunt 14 zile până la începerea Jocurilor Olimpice, dar deja trebuie să îmi instalez pe telefon această aplicaţie, care îmi va monitoriza sănătatea în fiecare zi. Totodată, trebuie să încarc online şi certificatul de vaccinare anti-COVID. În următoarele două săptămâni, voi limita pe cât posibil interacțiunile cu cei din jur. Cu 96 de ore înainte de plecare, iată-mă la primul test COVID”.

Rezultatul a trebuit apoi să îl încarce în aplicaţie, pentru a primi acest cod QR.

Selina Wang, corespondent CNN la JO: „Şi... am decolat! Tocmai am aterizat în Beijing. Pare ireal. Nu am mai venit aici de când m-am mutat, acum un an și jumătate. Primul lucru pe care l-am văzut când am coborât din avion a fost o invazie de costume de protecție. Ai impresia că intri într-o unitate medicală. Nu se simte deloc freamătul la care te-ai fi aşteptat când ajungi aici. A fost o procedură dureroasă. Mi-au făcut un test PCR, pe care mi l-au recoltat din nas şi gât. Am lăcrimat un pic”.

Jurnalista a trecut apoi de controlul paşapoartelor. I-a fost înmânată legitimaţia de presă şi a pornit spre locul din Beijing, numit de autorităţile chineze "o zonă cu circuit închis". Sistemul este format din mai multe aşa-numite "bule olimpice", conectate prin diverse mijloace de transport. Scopul este să-i ţină pe sportivi separaţi de restul ţării, pentru a evita o posibilă infectare cu coronavirus.

Selina Wang, corespondent CNN la JO: „În sfârşit sunt în drum spre hotel. Mă aflu într-un autobuz destinat exclusiv transportului participanților la Jocurile Olimpice. Am ajuns la hotel. În jur au montat un parapet uriaş, așa că nu poți intra și ieși cu ușurință”.

Pe tot parcursul competiţiei sportive, personalul hotelului nu are voie să părăsească locul de muncă. Apoi, la finalul evenimentului, înainte de a se întoarce acasă, oamenii trebuie să stea în carantină, în acelaşi hotel, 21 de zile. Beijingul nu-şi asumă niciun risc. Comunităţi întregi din China au fost închise chiar şi pentru un singur caz de COVID.

Selina Wang, corespondent CNN la JO: „Aștept de șase ore și tocmai am fost sunată. Rezultatul meu a ieșit negativ. Mă simt ușurată, dar procedurile nu s-au terminat. Pe toată durata şederii mele aici, voi fi testată zilnic și, în cea mai mare parte a timpului, va trebui să stau izolată în această cameră sau în spațiile special amenajate pentru Jocurile Olimpice”.