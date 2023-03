VIDEO. Un grup de palestinieni a atacat o mașină cu 2 turiști germani, crezând că sunt israelieni sub acoperire

Câțiva palestinieni au atacat, sâmbătă, o maşină cu doi turişti germani, în orașul Nablus, crezând că erau soldaţi israelieni sub acoperire, informează Times of Israel, potrivit News.ro.

”Un grup de tineri a aruncat cu pietre către o maşină civilă cu plăcuţe de înmatriculare israeliene”, a declarat un oficial palestinian, sub acoperirea anonimatului.

”Mulţimea atacând turişti pentru că nu îi place plăcuţa lor de înmatriculare este ceva dezgustător şi o dovadă de laşitate”, a reacţionat pe Twitter ambasadorul Germaniei în Israel, Steffen Seibert.

Pentru AFP, un purtător de cuvânt al forţelor de securitate palestiniene, Talal Dweikat, a declarat că nu există ostilitate faţă de Germania.

”Clar avem zero ostilitate faţă de o ţară ai cărei cetăţeni vizitează oraşele noastre”.

Dweikat a precizat că agresorii s-au temut că maşina străină era folosită de soldaţi israelieni sub acoperire.

Cei doi turişti au fost salvaţi de mulţime de un poliţist palestinian, care i-a ajutat să părăsească zona centrală a oraşului.

شبان يحطمون مركبة تحمل لوحات تسجيل "إسرائيلية" وسط #نابلس بعد الاشتباه بوجود مستوطنين بداخلها ووجود أعلام للاحتلال داخل المركبة. pic.twitter.com/N8dJVzwroJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 18, 2023

Unul dintre turişti, Gerald Hatz, a declarat că a vizitat anterior Ramallah şi Hebron şi că venise la Nablus la recomandarea unor prieteni.

”Doi tineri au venit din taxiuri de pe lângă noi şi au începuut să bată în geamuri, să ţipe la noi în arabă. Nu înţelegeam ce vor. Am încercat să le spunem în engleză că suntem turişti, că am venit să vizităm oraşul, dar nu păreau să înţeleagă. Am continuat să vină după noi şi să ne urmărească maşina. Am simţit ura din ochii lor şi din felul în care se comportau. Şi aruncau cu pietre mari, mai mari decât capul meu”, a explicat Hatz.

Cei doi au reuşit să părăsească zona şi apoi au avut nevoie ca o persoană să îi ducă unde doreau cu maşina sa, deoarece vehiculul închiriat de ei era avariat.

תיעוד נוסף מתקיפת התיירים הגרמנים בשכם pic.twitter.com/xbLzRLuQju — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) March 18, 2023

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 19-03-2023 20:52