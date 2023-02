Raid israelian în Cisordania. Zece oameni au murit, iar alți 100 au fost răniți. Printre răniți se numără și copii

Armata israeliană a confirmat operaţiunea din Nablus, spunând că trupele au ripostat după ce au fost atacate cu focuri de armă în timp ce încercau să reţină militanţi suspectaţi că plănuiau atacuri iminente. Nu au existat victime israeliene, a precizat un comunicat al armatei, relatează Reuters, citată News.ro.

#Palestine ????????: horribly bloody day in the occupied #WestBank today as Israeli forces killed 10 Palestinians and injured over 100 with live ammunition during a raid in the city of #Nablus.

Ages of those killed range from 16 to 72 years old. pic.twitter.com/FkgmnbhImy