VIDEO. Un bărbat cu dizabilități, agresat de polițiștii din Los Angeles. ”E dezgustător!”

Momentul a avut loc în timpul unui protest pașnic din Los Angeles, scrie La Stampa, care citează presa locală.

În clipul postat pe twitter, se vede cum un bărbat este dat jos din căruciorul cu rotile de mai mulți polițiști. Doi agenți îl agresează și îi pun cătușe, în timp ce se află la pământ.

When did this happen?

Why?

Citește și Al treilea polițist acuzat de complicitate la uciderea lui George Floyd a fost eliberat

Have the officers been held accountable?

Why isn’t this a bigger story?

pic.twitter.com/XNSAsdsbXC