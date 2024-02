Doi ani de război în Ucraina | Poliția rusă a arestat jurnaliști la Moscova, la Mormântul Soldatului Necunoscut

În fiecare sâmbătă, aceste soţii de militari depun flori la Mormântul Soldatului Necunoscut, o acţiune simbolică, lângă zidurile Kremlinului, prin care cer ca aceştia să fie aduşi înapoi în Rusia de pe front.

Poliţia a avertizat presa, inclusiv pe AFP, să nu se ducă la aceste manifestaţii şi i-a arestat pe jurnaliştii care au încălcat acest avertisment.

Înregistrări video realizate de publicaţiile Sota şi SOTAvision care surprind poliţişti arestând mai multe persoane - dintre care două purtau veste galbene pe care scria „presa”, venite să acopere această reuniune săptămânală a mişcării „Put Domoi” („drumul către casă” în rusă) în apropiere de flacăra soldatului necunoscut.

#Moscow Putin's Russia. Political opponents are imprisoned immediately!

Police detained journalists at a rally organized by the wives of mobilized soldiers -Nextapic.twitter.com/PSQphbwH8F