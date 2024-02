Manifestaţii de amploare pro-Ucraina în Europa. Oamenii au scandat „Putin asasin”| GALERIE FOTO & VIDEO

Manifestanții au cerut mai mult sprijin din partea Occidentului pentru Ucraina, pe măsură ce cresc temerile privind capacitatea Kievului de a respinge o Rusie înverșunată.

Oamenii s-au adunat la Berlin, Londra, Paris și în alte orașe europene, fluturând drapelul ucrainean și cerând ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să pună capăt războiului, scrie The Weekly Times.

Există îngrijorări tot mai mari cu privire la scăderea sprijinului din partea aliaților Ucrainei, în timp ce o Moscova îndrăzneață obține câștiguri pe câmpul de luptă. Astfel că, sâmbătă, manifestanții au avut pancarte cu „înarmați Ucraina acum".

Valeria Zhylenko, o ucraineancă în vârstă de 32 de ani prezentă la miting, a recunoscut că este „mai dificil acum să susții doar Ucraina" din cauza altor crize care au loc în întreaga lume.

Dar ea a adăugat: „Vreau să reamintesc lumii că suntem încă aici, rezistăm, avem încă nevoie de acest sprijin".

La Londra, mii de protestatari au mărșăluit spre Trafalgar Square, fluturând bannere pe care scria „lumea susține Ucraina" și „Rusia este un stat terorist".

„În fiecare zi mor oameni, iar Occidentul nu furnizează suficient armament, din păcate", a declarat Tania Zubașenko, o ucraineancă în vârstă de 54 de ani. „Ei promit, dar uneori sunt doar vorbe. Avem nevoie de acțiuni reale".

It’s been a busy day of protests today in London #Ukraine pic.twitter.com/UcCf8Jj1AN

Proteste au avut loc și în Franța, unde câteva mii de persoane au mărșăluit în centrul Parisului, iar din mulțime au răsunat strigăte cu lozinci precum „Putin ucigaș" și „Rusia afară din Ucraina".

În orașul Rouen, primarul Nicolas Mayer-Rossignol a declarat în fața unei mulțimi de câteva sute de persoane că „Ucraina își apără suveranitatea, dar și valorile și idealurile sale, care sunt cele ale Europei. Europa este în război - nu putem rămâne pe marginea acestei bătălii".

Peste 1.000 de protestatari s-au adunat la Varșovia - capitala Poloniei, vecina Ucrainei și un aliat cheie - în fața ambasadei Rusiei, fluturând steaguri ucrainene.

Demonstranții au afișat cruci cu numele victimelor războiului din Rusia, precum și machete ale clădirilor distruse de bombardamentele rusești.

Demonstrații au avut loc în numeroase alte orașe din Europa, printre care Dublin, Atena, Stockholm și Milano.

????????Milan stands with #Ukraine We love you #Italy ❤️ ????Alex Orlowski pic.twitter.com/QIgTKGjS8w

La mitingul de la Stockholm, Maryana Kostiv, o ucraineancă de 22 de ani din Lviv, a declarat pentru AFP că speră ca Ucraina să „câștige războiul".

„Totul se va sfârși și toți ucrainenii se vor putea întoarce în Ucraina și vor putea începe să își trăiască din nou viața normală. Asta este tot ceea ce sper", a declarat ea pentru AFP.

???????? In Belgrade, Serbia, a rally in support of Ukraine was held today by Ukrainians, Serbs and Russian and Belarusian refugees. pic.twitter.com/wz92iiIzrK