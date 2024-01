VIDEO. Ucraina a distrus un sistem electronic modern al Rusiei, supranumit ”ucigașul comunicațiilor prin satelit”

Unități ale Forțelor ucrainene pentru operațiuni speciale (SSO) au anunțat descoperirea și distrugerea unui complex rusesc de război mai rar întâlnit, electronic (EWC), cunoscut sub denumirea de "Triada-2", în sectorul Donețk.

Potrivit publicației The New Voice of Ukraine, operatori din Regimentul 3 cu destinație specială din Ucraina au descoperit acest EWC rusesc în timp ce desfășurau operațiuni de recunoaștere în sector.

După ce au stabilit coordonatele țintei inamice, operatorii SSO au direcționat focul de la o unitate de rachete a forțelor ucrainene, distrugând complet EWC-ul.

Triada-2 este un EWC special conceput pentru a dezactiva sateliții de comunicații.

Rușii au finalizat dezvoltarea acestuia în toamna anului 2018, iar în primăvara anului 2019, Triada-2 a fost detectat pentru prima dată pe teritoriul regiunii ocupate Luhansk.

Complexul de război electronic Triada-2 (cunoscut și sub numele de Triada-2.3) este considerat una dintre cele mai noi și mai clasificate "noutăți ale industriei rusești de apărare", potrivit ArmyInform, un organ de presă administrat de Ministerul ucrainean al Apărării.

Activitatea de dezvoltare a Triada a început în 2001 la Institutul Central de Cercetare nr. 46 din Moscova al Ministerului rus al Apărării.

După ani de perfecționare, primul contract pentru achiziționarea unui număr nespecificat de astfel de complexe a fost semnat în 2018. Triada este produsă la uzina Elektropribor din orașul Vladimir.

Propaganda rusă îl etichetează grandios drept "ucigașul comunicațiilor prin satelit", susținând că poate suprima comunicațiile prin satelit și chiar dezactiva complet sateliții direct de la suprafața Pământului. Propagandiștii ruși au creditat chiar complexul cu o "victorie" asupra rețelei Starlink.

Forțele armate ucrainene reușiseră anterior să distrugă un complex Triada în sectorul Bakhmut în iulie 2023.

Dată publicare: 08-01-2024 18:19