Soțiile rușilor trimiși la război în Ucraina au protestat la Kremlin: ”Nimeni nu va rămâne tăcut”. Ce a făcut poliția

Furia a crescut în ultimele luni în rândul rudelor rezerviştilor mobilizaţi la ordinul lui Vladimir Putin în septembrie 2022, o chestiune sensibilă pentru autorităţi, care s-au abţinut până acum să reprime această revoltă incipientă.

Sâmbătă, în ciuda frigului, aproximativ cincisprezece femei au depus flori roşii la acest simbol important din inima Moscovei.

"Vrem să atragem atenţia autorităţilor şi publicului asupra apelului nostru. Am încercat mai multe modalităţi. Am făcut apel în scris la deputaţi, la oficiali şi la departamente guvernamentale, dar nu am fost auziţi", a declarat pentru AFP Maria, o directoare de vânzări în vârstă de 47 de ani. Soţul ei a fost mobilizat în noiembrie 2022, în urmă cu mai bine de un an.

"Nu este corect. Sunt civili, nu sunt soldaţi", a pledat ea, înainte de a adăuga: "Bărbaţii noştri nu pot sta acolo atât de mult timp".

Maria Semionova, asistent juridic, a făcut apel la autorităţi să "negocieze pacea" în Ucraina după doi ani de conflict.

Poliţia nu a considerat necesar să intervină în acţiunile femeilor care s-au mobilizat sâmbătă, deşi orice izbucnire de protest este de obicei sever reprimată în Rusia, semn că această problemă este una sensibilă pentru Kremlin.

”Singura acțiune pașnică care nu a fost încă interzisă”

Paulina, mamă a unui copil de un an, subliniază că acţiunea lor este "singura acţiune paşnică care nu a fost încă interzisă de lege".

"Am impresia că îi deranjăm. Dar nimeni nu va rămâne tăcut. Vom ieşi în fiecare zi, în fiecare sâmbătă, vom depune flori" pentru a atrage atenţia asupra situaţiei lor, a adăugat ea.

"La un moment dat, va fi imposibil să ne ignore", spune femeia care vrea "să îl găsească pe soţul (ei), tatăl copilului (ei)".

Activismul femeilor mobilizate a fost în mare parte ignorat de presa de stat rusă, într-un moment în care Kremlinul doreşte să proiecteze o imagine de unitate în jurul lui Vladimir Putin înaintea inevitabilei sale realegeri la alegerile prezidenţiale din martie 2024.

Potrivit lui Vladimir Putin, 244.000 de ruşi mobilizaţi luptă în prezent în Ucraina, dintr-un total de 617.000 de militari.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , , Dată publicare: 07-01-2024 07:21