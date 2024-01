Decizie fără precedent de la începutul războiului. Rusia a început să evacueze rezidenți din Belgorod, în urma atacurilor

Aproximativ 300 de locuitori din orașul Belgorod „au decis să fie evacuați temporar” în centre de cazare din alte orașe din regiune, a declarat, luni, guvernatorul Viaceslav Gladkov, scrie CNN.

‼️????????????????Belgorod schoolchildren will be sent to safer regions of the country amid shelling

Governor of the Belgorod region Vyacheslav Gladkov said that the authorities of four regions - Voronezh, Kaluga, Tambov and Yaroslavl regions - agreed to accept Belgorod schoolchildren in… pic.twitter.com/lmdCCkICix