VIDEO. Tragedie în Liban. Cel puțin 20 de morți și șapte răniți, după explozia unei cisterne

''Echipele noastre au evacuat 20 de cadavre şi peste şapte răniţi de la locul exploziei unui camion cisternă în Akkar către spitalele din regiune'', a transmis Crucea Roşie din Liban.

Deocamdată, originea exploziei nu este cunoscută. Imaginile care circulă pe reţelele de socializare arată un incendiu la locul exploziei.

Watch: Footage being shared online shows the gas tanker explosion in the #Tleil area of the Akkar district in #Lebanon.https://t.co/7ykoxCUopI pic.twitter.com/ncZyhPVtLd