VIDEO. Scene apocaliptice filmate în Bahrain, unde întregul cer a fost invadat de lăcuste

Zeci de maşini aflate în trafic au fost nevoite să tragă pe dreapta pentru că nu se mai putea vedea nimic, relatează DailyMail.

Lots of cool videos of locusts in #SaudiArabia and #Bahrain yesterday. Apparently it must be the year of the locust (see: Somalia, Ethiopia, Kenya, and Pakistan.) https://t.co/N9ETZ3wOsV

Lăcustele au făcut prăpăd în Africa. Etiopia, Somalia şi Kenya au fost rând pe rând invadate de roiuri, care au distrus zeci de mii de hectare de culturi agricole.

Invazia de proporții istorice din estul Africii este pusă de experți pe seama variațiilor extreme ale climei, regiunea fiind lovită de secetă, iar mai apoi de precipitații abundente.

Insectele au călătorit în roiuri, iar experții avertizează că un al doilea roi ar putea să apară în aprilie, pe măsură ce lăcustele tinere lăsate de roiurile anterioare se maturizează.

Blimey what next! We now have a plague of locusts in #Juffair #Manama the video footage however was taken somewhere near #Awali in the south of #Bahrain earlier today. They are still about but appears that there are less of them! pic.twitter.com/AVKGAys3Oi