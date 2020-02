VIDEO. S-a prăbușit cu racheta în timp ce încerca să demonstreze că Pământul este plat

Michael Hughes și-a construit o rachetă cu aburi cu care voia să ajungă la 100 de km de sol, la limita atmosferei, pentru a se convinge dacă Pământul este rotund sau plat. Dumincă, bărbatul a încercat să se ridice la 1,5 km de sol în cadrul unui test, însă a sfârșit tragic după ce aparatul s-a prăbușit.

Întregul eveniment a fost filmat și urma să fie difuzat de Science Channel în cadrul unei emisiuni.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f