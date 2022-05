VIDEO. Rusia a anunţat efectuarea cu succes a unui nou test cu racheta hipersonică Zircon

Racheta a fost lansată de pe fregata Amiral Gorşkov din Marea Barenţ în direcţia unei ţinte din Marea Albă, în zona Arcticii, potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apărării.

Ţinta aflată la o mie de kilometri a fost "vizată cu succes", conform aceleiaşi surse, tirul fiind efectuat în cadrul "testelor de noi arme" ruseşti.

Primul tir oficial cu Zircon datează din octombrie 2020, preşedintele Vladimir Putin salutând atunci un "eveniment major". Alte teste au avut loc de atunci, în special de pe fregata "Amiral Gorşkov" şi de pe un submarin în imersiune.

Luna trecută, Rusia a testat o nouă rachetă intercontinentală, Sarmat, ce poate fi echipată cu focoase nucleare şi poate atinge teritoriul SUA.

