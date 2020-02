VIDEO. Reacția terifiantă a unui copil de 9 ani, hărțuit la școală. „Să mă omoare cineva”

Yarraka Bayles din Queensland, Australia, a postat pe internet o filmare cu fiul său pentru a arăta ce efecte are fenomenul „bullying” asupra fiului ei Quaden, relatează BBC.

Pe filmarea se poate vedea cum Quaden plânge în hohote și îi spune mamei sale că vrea să se spânzure.

„Vreau să mă înjunghii în inimă. Vreau să mă omoare cineva", sunt vorbele terifiante ale copilului.

Mama băiatului povestește că abia îl luase pe acesta de la școala, când a fost martoră unui episod de hărțuire și că vrea să arate tuturor prin ce stări trece copilul din cauza celorlalți copii.

Clipul video a fost vizionat de peste 14 milioane de ori, atrăgând atenția mai multor vedete.

Hugh Jackman i-a transmis un mesaj lui Quaden în care i-a transmis băiatului: „ești mai puternic decât crezi și ai un prieten în mine”.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953