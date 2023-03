VIDEO | Proteste de amploare în Grecia, după catastrofa feroviară de săptămâna trecută. Ce au scandat manifestanții

La Atena şi Salonic au avut loc ciocniri între manifestanţi şi poliţie, relatează Reuters, citată de News.ro.

Accidentul din 28 februarie a ucis 57 de persoane şi a stârnit indignarea publicului cu privire la starea de degradare a reţelei feroviare. Muncitorii grevişti spun că de vină sunt anii de neglijenţă, investiţiile insuficiente şi lipsa de personal, o moştenire a crizei datoriilor din Grecia, care durează de zece ani.

Massive demonstration in Athens where tens of thousands of people protest the #GreeceTrainCrash chanting it was no accident, but rather a "government crime". #Greece #Τεμπη pic.twitter.com/LhjSMJ7J0z