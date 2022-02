VIDEO. Protest violent în Noua Zeelandă. Manifestanții s-au bătut cu polițiștii în fața Parlamentului

Forţele de ordine au intervenit pentru a dispersa această adunare şi în special pentru a demonta tabăra improvizată instalată în apropiere de Parlament. În timp ce militanţii cântau haka maori, strigând „Păstraţi-vă poziţiile” contra înaintării poliţiştilor.

Aceştia din urmă, care i-au avertizat pe cei 150 de manifestanţi că riscă să fie arestaţi dacă nu pleacă, au primit pumni şi lovituri în timp ce erau insultaţi cu slogane precum „Asta nu e democraţie”, „Ruşine” sau „Renunţaţi la obligaţie”.

Această adunare începută marţi a fost un răspuns la „Convoiul libertăţii” iniţiat la sfârşitul lui ianuarie de transportatorii canadieni care au denunţat obligativitatea vaccinării pentru a traversa frontiera cu Statele Unite. Plecaţi din Vancouver, ei blochează de o săptămână capitala Ottawa şi au inspirat mobilizări similare în alte ţări.

În Noua Zeelandă, sute de rulote şi camioane au blocat marţi cartierul Parlamentului la Wellington. Majoritatea au plecat după 24 de ore, dar nucleul dur a rămas, determinat să rămână aici „cât timp este necesar”.

Vice-premierul Grant Robertson a anunţat că răbdarea locuitorilor în privinţa perturbărilor cauzate de această mobilizare s-a terminat şi că poliţia trebuie să intervină.

„Străzile oraşului sunt blocate, activităţile magazinelor şi întreprinderilor au fost închise, oamenii se simt ameninţaţi şi intimidaţi de unii manifestanţi”, a indicat el la Radio New Zeeland, potrivit News.ro.

