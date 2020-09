VIDEO. O femeie a deschis ușa avionului și a ieșit pe aripă pentru că îi era prea cald

Avionul - un Boeing 737-86N - doar ce aterizase pe aeroportul din Kiev după un zbor din Antalya, Turcia, de unde femeia se întorcea alături de soț și doi copii.

Tânăra le-a declarat oficialilor din aeroport că îi era foarte cald și avea nevoie de aer.

Potrivit pasagerilor, femeia avea loc în coada avionului și imediat după aterizare s-a îndreptat către ieșirea de urgență. Până când a reușit să iasă pe aripă, familia sa era deja afară, la fel ca majoritatea celorlalți pasageri.

„(Copiii) au fost surprinși, strigând aceea este mama noastră!”, a povestit un pasager.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare, pasagera poate fi văzută cum stă așezată pe marginea aripii, iar apoi se ridică și se îndreaptă calmă către intrarea în avion.

Woman walks out onto wing of Ukraine International Airlines 737 at Kyiv Boryspil Airport after complaining she was too hot. ????‍♂️ https://t.co/RtoDiMYHLH pic.twitter.com/agpc4Vfakn