VIDEO. Noi violenţe antisemite la Amsterdam: focuri de armă şi ciocniri cu poliţia. Un tramvai a fost vandalizat

Conform sursei citate, ziarul olandez Telegraaf afirmă că manifestanţi mascaţi au scandat ”Palestina liberă” şi ”evrei, cancer” şi au atacat poliţişti.

Violenţele s-au concentrat în zona Pieţei 40-45, în vestul Amsterdamului.

Un tramvai a fost incendiat, iar mai multe maşini au fost avariate luni seara în atacuri cu pietre ale participanţilor la revolte, potrivit presei locale.

Poliţia a anunţat că incendiul a fost stins rapid şi că agenţi antirevoltă au evacuat piaţa.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat Reuters că tramvaiul a luat foc probabil din cauza unor focuri de artificii.

Geamurile tramvaiului au fost sparte. Nimeni nu a fost rănit în tramvai, care era gol precizează poliţia. Un trecător a fost dat jos de pe bicicletă şi a fost bătut.

Altă persoană a fost rănită uşor de lansarea unui dispozitiv pirotehnic. Presa olandeză scrie că manifestanţii căutau ”activ” cofruntarea cu forţele de ordine, care s-au dus în piaţă cu furgoane şi scuturi antirevoltă.

????BREAKING: Local natives and police jump to teen boys defence after being attacked by group of armed Muslims in Amsterdam.

How much more can we take? pic.twitter.com/Zv5VcloWph