“Deocamdată ştim că au murit patru oameni: două femei, un bărbat şi un minor”, a declarat la un post de radio local Jose Ricardo Orozco, guvernatorul departamentului Tolima, potrivit news.ro.

Tragedia s-a produs în El Espinal, în timpul unui spectacol cu tauri, o sărbătoare populară la care publicul poate coborî în arenă pentru a-i înfrunta pe tauri.

WATCH: 4 killed and about 70 injured after a part of a stand collapsed at a bullring (during bullfight) in the town of El Espinal, Colombia pic.twitter.com/0AYLmLJWIx