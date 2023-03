Momentul în care un aisberg uriaș de mărimea Londrei se desprinde de banchiză în Antarctica | VIDEO

Doi dintre cei mai mari aisberguri din lume, inclusiv unul de mărimea Londrei și unul și mai mare, de mărimea orașului Cornwall, sunt monitorizați de oamenii de știință britanici.

Există îngrijorarea că acești mastodonți înghețați vor pluti în derivă spre zone în care ar putea afecta transportul maritim, pescuitul și viața sălbatică.

Uriașul A81, care este de mărimea Londrei, s-a desprins de pe platforma de gheață Brunt din Antarctica la sfârșitul lunii ianuarie și tocmai a fost fotografiat din aer pentru prima dată, scrie Daily Mail.

This is your first look at the huge iceberg that calved from Antarctica's Brunt Ice Shelf in January ????#A81 is as big as Greater London. Our glaciologists filmed the incredible sight on the way home from Halley Research Station.

Here's the full story ???? https://t.co/u4P0tMiwHj pic.twitter.com/Rp6lKqmXRf