VIDEO | Momentul în care o femeie rămâne paralizată, după ce este pusă la pământ de un hoț. A urmărit-o zeci de kilometri

Nhung Truong, în vârstă de 44 de ani, a fost atacată pe 13 februarie în fața unui centru comercial din Houston, în timp ce se îndrepta să cumpere bilete de avion pentru a vizita Vietnamul.

Femeia ar fi fost urmărită timp de aproape 40 de kilometri, după ce a retras bani de la o bancă situată pe Bulevardul Blackhawk, scrie The Independent.

Femeia a declarat poliției că a fost abordată de bărbat, care a mobilizat-o și a încercat să îi smulgă un plic plin cu bani.

Imaginile de supraveghere au surprins scena în care femeia scapă bunurile pe jos, în timp ce bărbatul o apucă din față. Atacatorul poate fi văzut, apoi, fugind cu plicul plin cu bani, dar s-a întors câteva secunde mai târziu. Apoi a apucat-o pe femeie și a trântit-o la pământ.

„Suspectul a luat plicul în care se aflau banii și apoi a fugit din incintă”, a precizat departamentul de poliție din Houston într-un comunicat.

Suspectul ar fi furat aproximativ 4.300 de dolari de la femeie, bani pe care aceasta îi economisea pentru a-și vizita familia în Vietnam.

Căzătura i-a afectat măduva spinării femeii și a lăsat-o paralizată. Truong este acum îngrijită de familie și de cei trei copii ai săi, în vârstă de 13, 15 și 20 de ani.

„Mă simt foarte oribil și tristă în același timp”, a declarat femeia.

Copiii ei au spus că sunt îngrijorați de modul în care vor reuși să se descurce.

„Încă pot merge la școală, dar mintea mea este dată peste cap gândindu-mă la ea, îngrijorată că nimeni nu va avea grijă de ea”, a spus fiica victimei.

„A fost foarte rău. Trebuie să plătim chiria și alte lucruri, iar ea este singura care poate să lucreze și să ne ajute. Nu știm ce să facem”, a mai spus fiica femeii.

Familia a înființat o pagină GoFundMe pentru a ajuta la plata cheltuielilor medicale ale doamnei Truong. Până acum a fost strânsă suma de 53.000 de dolari.

Potrivit unei actualizări de pe pagina de strângere de fonduri, timpul de recuperare al femeii a fost prelungit la peste doi ani. „Acest lucru înseamnă că nu putem lucra și trebuie să o îngrijim non-stop. Trebuia să fie externată pe 9 martie 2023, dar starea ei nu s-a îmbunătățit suficient pentru a fi externată încă, iar data externării a fost prelungită până la 15 martie 2023”, se arată în descrierea anunțului.

Poliția l-a descris pe suspect ca fiind un bărbat de culoare, în vârstă de 20 de ani.

We need your help to identify the suspect wanted for a robbery by force (jugging) at a shopping center on 2/13 at 9800 Bellaire. @CrimeStopHOU pays up to $5k for info leading to the charging and/or arrest of any felony suspect.

Story->https://t.co/eJba6a65Qx @houstonpolice pic.twitter.com/LmUSrfFOdF