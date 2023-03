Jaf într-un magazin de bijuterii din Bacău. Angajată gravidă, tâlhărită de un bărbat care purta o mască de Halloween

Femeia s-a speriat cumplit, mai ales ca e însărcinată în șapte luni! A sunat la 112 și, în scurtă vreme, individul a fost prins într-o sală de păcănele, unde venise să cheltuiască banii.

Atacul s-a petrecut în miezul zilei. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum agresorul profită că ușa de la ghișeu nu era închisă și vine peste angajată. Femeia ascunde la spate banii pe care îi număra, încearcă să se lupte cu el, dar individul o îmbrâncește și fură toate bancnotele din sertar. Imediat după ce agresorul pleacă, femeia cere ajutor, prin telefon.

Diana Timaru, angajată: „Două minute, dar nu ştiu dacă au fost două minute. Aveam uşa deschisă pentru că am şters vitrinele şi, fiind şi însărcinată, am nevoie de aer pentru că spaţiul este mic. A intrat lângă mine şi "scoate banii". Nu am vrut să îi dau banii. A insistat de vreo două trei ori nu am vrut să îi dau banii a deschis el sertarul şi am încercat să îl dau afară. În momentul ăla s-a smuncit din mâinile mele şi a fugit.”

Reporter: „Era mascat?”

Diana Timaru, angajată: „Da, avea o mască de plastic verde cu dinţi mari cu verde cu negru.”

Suspectul, un bărbat de 37 de ani, a fost prins, peste două ore, la o sală de păcănele. Își schimbase hainele, după atac, în speranță că asta îl va salva.



Sorin Marin, patronul magazinului: „Este un incident care până la urmă putea avea urmări extrem de grave datorită faptului că angajata mea este însărcinată în 7 luni de zile, dar ea a dat dovadă de eroism, aproape că l-a pus pe fugă pe tâlhar s-a luptat cu el şi totul a ieşit cu bine până la urmă aş putea spune.”

Bărbatul a fost reținut, iar prejudiciul a fost recuperat, spun polițiștii, care au deschis un doar penal pentru tâlhărie.

