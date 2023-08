VIDEO. Moment bizar cu Vladimir Putin, care nu mai știe la ce mână are ceasul. ”Sau acela nu este Putin? Ce se întâmplă?”

Filmarea a fost distribuită pe X inclusiv de Anton Gerashchenko, fost ministru de Interne al Ucrainei, în prezent consilier la același minister, care sugerează faptul că - de fapt - acest Putin nu este adevăratul Putin, ci doar o dublură.

”Putin a uitat că poartă ceasul la mâna dreaptă. Sau acela nu este Putin? Ce se întâmplă?” - a scris el pe X.

Putin forgot he wears his watch on his right hand.

Or that isn't Putin?

What's going on? pic.twitter.com/oINZO8UJWO