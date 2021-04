VIDEO. Insula St. Vincent este evacuată. Alertă de erupție vulcanică „iminentă”

Prim-ministrul Ralph Gonsalves a emis ordinul joi, după câteva zile în care activitatea seismică a crescut.

1. The steaming/smoking at the La Soufriere Volcano has increased over the last few hours.

National Emergency Management Organisation a anunţat pe Twitter că există „o perspectivă importantă de dezastru” şi a avertizat rezidenţii să fie pregătiţi, potrivit News.ro.

„Zonele sigure în care oamenii vor fi evacuaţi sunt de la North Union la Kingstown, şi pe partea Windward a insulei, de la Barrouallie la Kingstown pe partea Leeward şi în insulele Grenadine”.

Geologul Richard Robertson a spus că La Soufrière poate erupe în câteva ore sau zile.

Latest images of the dome taken before sunset from the summit camera by @VincieRichie shows the dome now glowing and the height is now estimated to be above the southern crater wall. Follow us and @NEMOSVG for more info. #volcano #svg #lasoufrière #redalert pic.twitter.com/t498dx6fWr