VIDEO. Încăierare între Floyd Mayweather, Logan Paul şi Jake Paul, la un eveniment media

Potrivit imaginilor apărute în social media, Mayweather s-a enervat imediat după ce acordase un interviu, după ce fratele lui Logan Paul, Jake, a avut o dispută cu el şi i-a luat şapca de pe cap, după care a încercat să plece. Apoi a inzbucnit o încăierare în care a fost implicat şi Logan Paul şi îbn care au intervenit mai multe gărzi de corp.

“Nu se poate să depăşească limita, să mă atingă, să îmi ia şapca. Există ceva ce se numeşte respect şi ceva ce se numeşte lipsă de respect. Nu voi tolera lipsa de respect”, a declarat Mayweather pentru AFP, după incident.

Floyd Mayweather, în vârstă de 44 de ani, va reveni în ring, la 6 iunie, la Miami, într-un meci demonstativ cu "youtuberul" Logan Paul.

Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc la 20 februarie, dar a fost amânat atunci din cauza pandemiei de coronavirus.

Asking @FloydMayweather a question one minute...brawl with the @jakepauland and @LoganPaul ensues pic.twitter.com/sUDK5aIQDd