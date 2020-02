VIDEO. Imagini șocante din China. Oamenii au fost închiși în case cu lanțuri din cauza coronavirusului

O familie din orașul Hangzhou, provincia Zheijang, a fost izolată în propria locuință de autorități, care au blocat ușa cu lanțuri și lacăte. Evenimentul a fost filmat și a ajuns pe rețelele de socializare, relatează Daily Star.

„Suntem aici pentru a vă anunța că locuința dumneavoastră este sub izolare fizică. Asta e tot. Vă rugăm să cooperați", îi spune locatarului un bărbat care ar fi un reprezentant al autorităților locale. Acesta explică familiei că izolarea fizică înseamnă să le lege ușa cu lanțuri pe exterior.

#Hangzhou mandatory quarantine

“Physical isolation is to lock you up... with chain lock, so you can't get out.

Anyone in Hangzhou, if fails to comply with this rule, will be prosecuted."#coronaviruschina #CoronavirusOutbreak #lockdown pic.twitter.com/CxbUwFbr63