VIDEO Forţele israeliene lovesc ţinte din Fâşia Gaza. Atacul s-a soldat cu mai multe victime, între care un lider jihadist

Surse medicale şi de securitate din Fâşia Gaza au confirmat moartea lui Taysir al-Jabari, lider al Jihadului Islamic Palestinian, care conducea o unitate responsabilă cu atacurile cu rachete asupra teritoriului israelian.

Raidul armatei israeliene a survenit după mai multe zile de tensiuni în zonă provocate de arestarea în Cisiordania a unui alt reprezentant al respectivei grupări palestiniene, Bassam al-Saadi, într-o tabără de refugiaţi din oraşul Jenin. După această arestare, gruparea palestiniană a ameninţat Israelul cu represalii.

At least 7 Palestinians were injured as successive Israeli raids targeted the #Gaza Strip. pic.twitter.com/xq50xOQ4qp

Prin urmare, armata israeliană a anunţat vineri lansarea operaţiunii ''Trezirea Zorilor'' împotriva grupării palestiniene, cu care negociase în ultimele zile cu ajutorul medierii Egiptului, Qatarului şi ONU în încercarea de a preveni o nouă izbucnire a violenţelor.

''Inamicilor noştri, şi în special liderilor Hamas şi ai Jihadului Islamic Palestinian, aş dori să le spun: vremea voastră s-a terminat. Ameninţarea va fi eliminată, într-o formă sau alta'', a declarat vineri ministrul israelian al apărării, Benny Gantz.

''Statul Israel şi armata sa îşi vor continua operaţiunile, cunoscând responsabilitatea ce ne revine faţă de oamenii noştri: să apărăm comunităţile şi cetăţenii din sudul Israelului. Şi de a apăra cetăţenii din întregul Israel'', a completat Gantz.

BREAKING: Israeli occupation warplanes have launched a series of airstrikes on several locations in the besieged #Gaza strip. pic.twitter.com/Ym64qrBZbz