Israelul a atacat Fâșia Gaza cu avioane. Un băiat de 13 ani a fost împușcat în cap

Un băiat palestinian în vârstă de 13 ani și un soldat israelian al Poliției de Frontieră au fost grav răniți, după ce avioanele de luptă israeliene au lovit bazele Hamas din Gaza, sâmbătă târziu.

Acțiunea israeliană a avut loc ca urmare a violențelor dintre palestinieni și trupele de la frontieră, care au provocat zeci de răniți.

Un băiat palestinian în vârstă de 13 ani și un soldat israelian al Poliției de Frontieră se află acum printre cei răniți critic. Autoritățile sanitare din Gaza au declarat că băiatul a fost împușcat în cap.

"Patruzeci și unu de civili au fost răniți", a declarat Ministerul Sănătății din Gaza într-un comunicat.

Cum au început ultimele ciocniri? Sute de palestinieni s-au adunat lângă granița puternic fortificată a Fâșiei Gaza pentru un protest organizat de conducătorii islamiști ai enclavei Hamas și alte facțiuni.

Hamas a declarat că protestul a fost organizat pentru a marca arderea în urmă cu 52 de ani a moscheii Al-Aqsa din Ierusalim, al treilea cel mai sfânt loc din Islam.

"Moscheea Al-Aqsa este o linie roșie și orice atac asupra ei va fi întâmpinat cu o rezistență curajoasă din partea poporului nostru", a declarat Hamas într-un comunicat, adăugând că au participat "mii" de protestatari.

Mulțimi de tineri palestinieni au aruncat cu pietre și bombe de foc către soldații israelieni, și au dat foc la cauciucuri. Protestatarii au încercat, de asemenea, să escaladeze zidul de frontieră din Gaza, în timp ce unii au încercat să smulgă arma unui soldat.

Ca răspuns, armata israeliană a tras cu gaze lacrimogene către protestatari. Trupele israeliene „au răspuns cu mijloace de dispersare a revoltelor, inclusiv, atunci când fost necesar, cu focuri de armă”, a precizat armata.

Un soldat israelian a fost rănit când protestatarii au deschis focul asupra lui.

"Un soldat israelian al Poliției de Frontieră a fost rănit grav de focurile trase din Gaza și primește în prezent tratament medical la un spital", a declarat armata într-un comunicat.

Atacurile aeriene au fost lansate ca răspuns la împușcarea soldatului, au spus armata israeliană.

„Avioanele de vânătoare israeliene au lovit patru locuri de depozitare și fabricare a armelor aparținând” Hamas, a declarat armata într-un comunicat.

Nu există rapoarte despre eventuale victime sau daune. De asemenea, armata israeliană a anunțat că a întărit divizia Gaza cu trupe suplimentare.

Watch | Israeli occupation warplanes launched several air strikes on the middle area of Gaza Strip. pic.twitter.com/F4xIMU4ZoM