VIDEO | Explozie puternică la un hotel din centrul Havanei, Cuba. Cel puţin opt morţi, 30 de răniţi şi 13 dispăruţi

Hotelul Saratoga, clasificat la cinci stele, era în pregătiri pentru redeschiderea post-pandemie, ce urma să aibă loc peste patru zile.

Ziarul oficial al partidului comunist cubanez, Granma, a publicat imagini în care pare că explozia, survenită la puţin timp după ora locală 11.00 (15.00 GMT), a avariat mai multe etaje ale hotelului.

„Primele constatări indică faptul că explozia a fost provocată de o scurgere de gaz”, a precizat preşedinţia cubaneză pe Twitter.

Potrivit liderului local al cartierului istoric al Havanei, Alexis Costa Silva, citat de media de stat Cubadebate, explozia s-a produs după ce un bucătar a simţit miros de gaz şi a descoperit o fisură la ţeava unei butelii care tocmai urma să fie schimbată.

În imediata vecinătate a hotelului se află o şcoală, dar „toţi copiii au fost evacuaţi şi niciunul nu a fost rănit”, a mai indicat preşedinţia.



Un martor al Reuters a văzut fum şi flăcări ridicându-se din clădire, iar potrivit AFP bulevardul Prado din centrul Havanei, unde se află hotelul, era acoperit de un nor de fum şi praf.

NOW - Explosion at history Hotel Saratoga in Havana, Cuba. pic.twitter.com/uPN9cyLrbA

An explosion at a hotel in the center of #Havana, the capital of #Cuba occurred. pic.twitter.com/vAmwnL1ZWX