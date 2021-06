VIDEO. Elicopterul președintelui Columbiei, lovit de gloanțe în apropierea frontierei cu Venezuela

Incidentul a avut loc în timp ce elicopterul preşedintelui zbura prin regiunea Catatumbo spre oraşul Cucuta, capitala provinciei Norte de Santander, a precizat Duque.

''Ceea ce este clar este că este vorba de un atac laş, în care se pot vedea găuri de gloanţe în aeronava prezidenţială'', a spus Duque, potrivit Agerpres.

În afară de Duque, elicopterul transporta şi alţi oficiali, printre care ministrul apărării, Diego Molano, ministrul de interne, Daniel Palacios, şi guvernatorul provinciei Norte de Santander, Silvano Serrano.

A helicopter carrying Colombia's President Ivan Duque was struck by bullets while flying through the Catatumbo region, home to extensive coca crops and base for guerrilla groups https://t.co/B8YUHk3d0Z pic.twitter.com/7nOSsLcVKa