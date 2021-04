VIDEO. Distracție în largul mării. Echipajul unui submarin olandez a făcut grătar pe punte

Marinarii au fost văzuți de către localnicii din Mount Bay relaxându-se pe puntea navei care abia ieșise la suprafață.

La început, oamenii au crezut că nava era britanică, dar apoi au aflat că este vorba despre un submarin diesel al marinei din Țările de Jos.

Not a sight you expect to see every day. It's the first time I've ever seen a submarine. Hope it's nothing serious!

Mount's Bay, #Cornwall #Submarine pic.twitter.com/GVu0Wgn6u8