VIDEO. Cutremur puternic în SUA. Peste 100 de clădiri au fost avariate

În urma seismului nu au fost înregistrate victime, au anunţat autorităţile locale, citate luni de agenţia Xinhua

Cutremurul, cel mai puternic înregistrat în acest stat după anul 1916, s-a produs la ora locală 8:07 (12:07 GMT), la o adâncime de circa 9,1 km, fiind considerat astfel un seism de mică adâncime, potrivit Institutului american de Geofizică (USGS), citat de Agerpres.

Epicentrul a fost localizat în apropiere de Sparta, o aşezare cu aproximativ 1.800 de locuitori din comitatul Alleghany.

Coordonatorul pentru situaţii de urgenţă din comitat, Daniel Roten, a declarat pentru postul local WFMY News că nu a primit informaţii despre persoane rănite în urma cutremurului.

Roten a estimat că peste o sută de clădiri din comitatul Allegheny au fost avariate, adăugând că echipa pe care o conduce se află încă în procesul de evaluare a pagubelor.

