Scene șocante într-un tren din Tokyo. Cel puţin opt răniţi după ce un bărbat a atacat călătorii cu un cuțit. VIDEO

Bărbatul a turnat un lichid încă neidentificat la bordul trenului şi a dat foc, potrivit mai multor media, inclusiv canalul televiziunii publice NHK şi agenţia Kyodo. Un videoclip care circulă pe Twitter arată pasageri evacuaţi prin ferestrele trenului imobilizat într-o gară din vestul capitalei.

Canalul NHK a menţionat cel puţin opt răniţi, dintre care unul grav, în timp ce agenţia de presă Kyodo vorbeşte despre 15 răniţi.

Întrebată de AFP, poliţia a refuzat orice comentariu, iar compania de căi ferate Keio nu a putut fi imediat contactată.

Atacul a avut loc în jurul orei 20.00 locale, potrivit website-ului companiei, în timp ce secţiile de votare se închideau în ţara ce a organizat duminică alegeri parlamentare.

The Keiō Line in Tokyo has shut down after a man waving a knife around set fire to one of the cars. Scary footage coming out from people on the train. https://t.co/6jsipx4UkB