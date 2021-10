„Îngerul din Kabul”. Un băiețel de doi ani, supraviețuitor al unui atac terorist din Afganistan, a fost reunit cu mama sa

Profimedia

Un băiețel de doar doi ani, poreclit și „Îngerul din Kabul”, a fost reunit cu mama sa, în Marea Britanie, după ce a reușit să supraviețuiască în urma unui atac terorist din Afganistan.

Copilul a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale la nivelul stomacului, în urma atacului.

În momentul în care reporterii de la „The Sun” l-au găsit pe micuțul Mohammed în spital, medicii îi dădeau doar 30% șanse de supraviețuire. Însă în mai puțin de o săptămână, băiatul a ajuns în brațele mamei sale.

„Sunt atât de recunoscătoare publicației The Sun și Guvernului britanic pentru că mi l-au adus, într-un final, acasă. Nu am putut să mă opresc din plâns de când am fost separați. Să știu că nu pot să fiu acolo, să îl ajut, a fost cel mai rău lucru. Când a explodat bomba, mi-a fost teamă că a murit, însă mi s-a spus să plec”, a spus, printre lacrimi, Basbibi, mama copilului.

Tatăl băiatului și bunicul au murit în urma exploziei, iar alți șase membri ai familiei au dispărut.

Basbibi a reușit să prindă un zbor spre Dubai imediat după explozie. Aceasta a reușit, ulterior, să ajungă în Marea Britanie, unde locuiește alături de două rude.

„Mohammed încă se recuperează, dar este un miracol că a supraviețuit. Sunt atât de fericită că, în sfârșit, putem să ne reconstruim viețile, de data aceasta într-o țară care deja ne-a oferit foarte multe”, a mai spus Basbibi.