VIDEO. Armata lui Putin a detonat în Ucraina o „bombă monstruoasă”, de 1,5 tone. De ce este în stare „FAB-1.500-M54”

În imaginile surprinse la fața locului se poate observa cum una dintre bombele - mamut „FAB-1.500-M54” ale Rusiei lovește un un bloc cu opt etaje din orașul Krasnogorovka, informează The Sun.

Arma distrigutoare a fost filmată în timp ce cădea într-un cartier rezidențial.

În momentul în care bomba a lovit blocul respectiv, în zonă s-a format o minge de foc uriașă.

Apoi, un nor gros de fum a acoperit orașul ucrainean.

BILD: ????????#Russia began mass production of the heaviest planning bomb, the FAB-1500-M54.

The bomb carries 675kg of TNT. The weapon causes heavy damage, at the front and in nearby cities. The video shows the impact of such a bomb on a block of flats in Krasnogorovka, ????????#Ukraine. pic.twitter.com/2Kr7mDaQuv