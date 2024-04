VIDEO. ”Am crezut că e glumă de 1 Aprilie”. Cum a apărut la TV un agent FBI, care s-a ”deghizat”, ca să nu fie recunoscută

Înregistrarea video a acestui moment a devenit imediat virală pe internet, după ce echipa de la ”60 minutes” a difuzat un material jurnalistic despre Sindromul Havana, în care au stat de vorbă cu un agent FBI pe care l-au numit ”Carrie”.

Înregistrarea începe cu momentul în care Carrie este machiată, iar fața ei este în semi-umbră:

”Unul dintre ei este Carrie. O deghizăm și nu folosim numele ei de familie, pentru că ea este încă un agent FBI” - se aude o voce din fundal.

Imediat după asta, însă, Carrie apare vorbind despre subiectul respectiv .. complet neschimbată la față, cu excepția unor urme de machiaj și a unei peruci în stilul Lady Gaga ...

60 Minutes did a great job disguising their source. Nobody is ever going to be able to identify this woman. pic.twitter.com/uH1gOYFnAS

Mai mult decât atât, emisiunea ”60 Minutes” o arată pe agentul FBI inclusiv în prim-plan, cu toată fața pe ecran.

Bineînțeles, la scurt timp au apărut și comentariile online:

"Nu înțeleg de ce nu i-au blurat fața", a întrebat o persoană.

I do not understand why they didn’t just blur her face.

This will fool the sort of people who don’t realize Clark Kent is Superman because he wears glasses. https://t.co/Sm2O4Vc8L5