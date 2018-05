Vestul Germaniei, afectat de o tornadă. Două persoane au ajuns la spital. Zeci de case, distruse

Un bărbat în vârst de 23 de ani a fost grav rănit, iar un altul a suferit răni minore. Totodată, un pompier a fost electrocutat și a suferit răni care nu îi pun în pericol viața, informează Der Westen, citat de Washington Post. Presa germană a relatat că între 40 și 50 de case au fost distruse.

WOW another incredible video of tornado near Dilkrath, Schwalmtal, Germany today. Video by Petra Schmitz. @ReedTimmerAccu @JimCantore @spann @breakingweather @seanschofer pic.twitter.com/Quz5gBX96b

Potrivit sursei citate, de la începutul anului în Germania au fost observate cel puțin șase tornade.

Meteorologul Thomas Savert a precizat că, într-un an în Germania se produc între 30 și 60 de tornade, între lunile mai și septembrie, comparativ cu sutele de astfel de fenomene care au loc în Statele Unite.

Another video of violent tornado near Lobberich, Germany this afternoon, May 16th, 2018! WOW! Video by Björn Wobedo pic.twitter.com/WhrL3xsxdA