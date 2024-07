Valea Morții este un magnet pentru turiști. Temperaturile pot depăși 50 de grade. „Un val de căldură te izbește”

Un motociclist a fost răpus de arșiță când explora locul, iar elicopterele de salvare nu au putut interveni, din cauza căldurii.



Cei care administrează locul se limitează să transmită avertismente, în timp ce unii internauți americani se întreabă de ce accesul turiștilor nu este interzis în timpul caniculei.



Astfel de instantanee - cu termometrul care indică 55 de grade celsius - au stârnit fascinație, dar și îngrijorare pe internet.

Această valoare extremă a fost înregistrată, weekendul trecut, în Valea Morții. Zona deșertică, situată nu departe de Las Vegas, e afectată de valul de caniculă care a cuprins de săptămâna trecută sud-vestul Statelor Unite.

În loc să-i convingă pe turiști să stea la distanță, arșița a adus chiar mai mulți vizitatori în Valea Morții - considerat unul din cele mai călduroase locuri de pe Glob. Între ei și mii de europeni.



Thomas Mrzilek, turist din Elveția: „Sentimentul e impresionant. Un val de căldură te izbește imediat ce ieși din mașină. În Europa când e cald și sunt 35 de grade Celsius e în același timp și multă umezeală. Așa că transpiri mult. Aici însă aerul e uscat”.

Cei care administrează parcul natural din Valea Morții le-au cerut vizitatorilor să ia măsuri suplimentare de siguranță. Să se hidrateze, să nu se îndepărteze de cărări și să nu facă efort. În weekend, un motociclist care vizita locul a murit din cauza căldurii extreme.

Un jurnalist al agenției Associated Press a vrut să vadă pe propria piele cât e de cald.



Ty ONeil, The Associated Press: „Am crescut în deșert și am lucrat în medii extreme, dar pot să spun că nu am mai întâlnit așa căldură. În plus, nu poți să te obișnuiești. Sunt afară de o jumătate de oră și mi se pare la fel de cald ca atunci când am ieșit din mașină. Dacă nu chiar mai cald”.

Când a sosit, termometrul indica 49 de grade celsius.



Ty ONeil, The Associated Press: „Mi-am pus gluga pe cap și mi-am tras mânecile, fiindcă dacă ating trepiedul cu mâna goală, există riscul să mă ard.”

În Valea Morții, nici apusul nu aduce măcar un strop de răcoare.



Ty ONeil, jurnalist The Associated Press: „Am stat afară până după 12 noaptea, iar termometrele nu au indicat mai puțin de 38 de grade.”

Experții spun că în Valea Morții a fost înregistrată cea mai mare temperatură de pe Glob. Valoarea de 56,6 grade celsius, care datează din 1913, e pusă sub semnul întrebării.

