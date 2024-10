Ursula von der Leyen o sprijină pe Maia Sandu. UE oferă R. Moldova cel mai mare ajutor financiar de până acum

Von der Leyen a anunţat cu această ocazie cel mai mare pachet de ajutor financiar pe care Bruxelles-ul l-a acordat până acum Republicii Moldova de la declararea independenței în 1991 - 1,8 miliarde de euro.

Banii vor fi direcţionaţi pentru finanţarea reformelor vitale şi a investiţiilor care vor accelera dezvoltarea economică.

Anunţul a fost făcut de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o conferinţă de presă comună cu preşedinta Maia Sandu, joi, la Chişinău, scrie NewsMaker, conform News.ro.

Maia Sandu candidează pentru un al doilea mandat prezidenţial în cadrul unor alegeri care au loc în paralel cu un referendum pentru înscrierea în Constituţie a aderării la UE ca „obiectiv strategic”.

Poliţia susţine că Rusia a intervenit în mod grav în alegeri, ceea ce Moscova neagă.

„Pot simţi pulsul Europei bătând aici. Moldova a demonstrat de nenumărate ori cât de vibrantă este la Europa. Cred că locul ţării dumneavoastră este în Uniunea noastră Europeană”, a scris von der Leyen într-o postare pe X.

Dear President, @sandumaiamd , it's always a pleasure to come and meet you in Chisinau. I can feel Europe's pulse beating here. Moldova has shown time and again how vibrantly European it is. I believe your country's place is in our European Union.

Ea a postat şi un videoclip în care se întâlneşte cu Maia Sandu, îşi strâng mâinile şi pozează pentru fotografii. Ulterior, au ţinut o conferinţă de presă comună.

Moldova made remarkable progress since it became a candidate.

We can start bringing the Moldovan economy closer to ours already now.

To help double its size in a decade.

This means good jobs and a better quality of life for Moldovans ↓