Ursula von der Leyen a părăsit reuniunea Consiliului European pentru a intra în autoizolare. Ce s-a întâmplat

Ursula von der Leyen a anunțat prin intermediul unei postări pe Twitter că un membru al staff-ului ei a fost confirmat pozitiv cu Covid-19.

De asemenea, von der Leyen a fost testată pentru Covid-19, iar rezultatul a fost negativ.

Ca măsură de precauție, președinta CE a părăsit reuniunea Consiliului European, la care participă și președintele Klaus Iohannis, pentru a intra în autoizolare.

„Tocmai am fost informată că un membru al staff-ului meu a fost testat pozitiv pentru coronavirus în această dimineață. Testul meu a ieșit negativ. Ca măsură de precauție, voi părăsi imediat reuniunea Consiliului European și mă voi autoizola”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.

However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.