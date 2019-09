Uraganul Dorian, ridicat la categoria 5. Se așteaptă rafale de vânt de 260 km/h

Uraganul Dorian, care a fost ridicat la categoria 5 pe scara Saffir-Simpson (ce conţine cinci trepte), se apropie amenințător de Bahamas, anunță specialiștii americani.

LATEST: Hurricane Dorian has intensified to a major Category 5 storm, threatening the northwestern Bahamas. https://t.co/fjsWABH937 -Wind speeds up to 175 mph

-Moving W at 8 mph

-About 25 miles ENE of Great Abaco Island pic.twitter.com/X97Mx2MFsp — ABC News (@ABC) September 1, 2019

Autoritățile din Bahamas se așteaptă ca insula să fie afectată, în cursul zilei de duminică, de rafale de vânt foarte puternice și ploi abundente.

Ciclonul tropical "extrem de periculos", care generează rafale de vânt cu viteze de 260 km/h şi ploi torenţiale, ar putea provoca pagube considerabile şi ameninţa viaţa oamenilor, a avertizat Centrul Naţional american pentru uragane (NHC).

Locuitori din Grand Bahama, cea mai de nord insulă din Arhipelagul Bahamas, au fost evacuați din calea uraganului, iar unele aeroporturi au fost închise, informează BBC.

Și Insulele Abaco ar putea fi lovite în plin de uragan, avertizează specialiștii.

Ochiul ciclonului se afla la ora prânzului la aproximativ 360 de kilometri est de Palm Beach, Florida, potrivit imaginilor de pe satelit.

Here's a look at #HurricaneDorian from @Space_Station. I caught this shot yesterday as it traveled across the Caribbean north of Haiti and the Dominican Republic. pic.twitter.com/ixX1nhOmLB — Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) August 30, 2019

Categoria 5, cea mai mare, a fost cea la care a fost clasificat, între altele, uraganul Katrina, care a devastat New Orleans în 2005.

Uraganul ar putea ocoli statul Florida

Potrivit celor mai recente previziuni publicate de Centrul Naţional pentru Uragane (NHC), uraganul Dorian ar trebui "să se apropie de coasta estică a Floridei luni seară şi marţi", însă este dificil de prognozat cu ce viteză se va abate acestui stat american, întrucât uraganul îşi schimbă traiectoria.

"Există multe mişcări, e foarte greu de previzionat", a rezumat preşedintele american Donald Trump într-un mesaj publicat pe Twitter, în care a subliniat că statele Georgia, Carolina de Sud şi Carolina de Nord se vor găsi foarte probabil în calea uraganului Dorian la mijlocul săptămânii viitoare.

